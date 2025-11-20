  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı
Takip Et

Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı

Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı
Takip Et

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranının yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranının ise yüzde 3,5'te sabit tutulduğunu bildirdi.

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor.

1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Kredi faiz oranlarında en son Mayıs 2025'te 10'ar baz puanlık indirim yapılmış, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e çekilmişti.

Bitcoin, Nvidia bilançosu sonrası toparlandıBitcoin, Nvidia bilançosu sonrası toparlandıKripto Para

 

Küresel Ekonomi
Fed’de güvercinlerin işi zorlaştı: Faiz indirimi beklentisi güçlendi
Fed’de güvercinlerin işi zorlaştı: Faiz indirimi beklentisi güçlendi
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentileri aştı
ABD'den gelen kritik veri beklentileri aştı
Çin'den ABD'ye nadir toprak mıknatısları ihracatı dokuz ayın zirvesinde!
Çin'den ABD'ye nadir toprak mıknatısları ihracatı dokuz ayın zirvesinde!
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi azaldı
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi azaldı
İtalya, Moody's'ten 23 yıl sonra ilk kez not artışı bekliyor
İtalya, Moody's'ten 23 yıl sonra ilk kez not artışı bekliyor
Mahfi Eğilmez: Dünyayı artık gelişmekte olan ülkeler taşıyacak
Dünyayı artık gelişmekte olan ülkeler taşıyacak