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Çin'den ABD'nin vergilerine yönelik yeni hamle: DTÖ'ye başvurdu

Çin, ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) anlaşmazlık istişaresi talep etti.

Haber Merkezi
AA
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Çin'den ABD'nin vergilerine yönelik yeni hamle: DTÖ'ye başvurdu
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Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) açıklamasına göre, Çin'in, ABD'nin ülkesinden yapılan ithalata 9 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 34 ve tüm ticaret ortaklarına 5 Nisan'dan itibaren yüzde 10 ek vergi uygulamasını içeren tedbirlere ilişkin anlaşmazlık istişaresi talebi, bugün DTÖ üyeleriyle paylaşıldı.

Çin, talebinde, bu tedbirlerin ABD'nin 1994 tarihli Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması, Gümrük Kıymetleri Anlaşması ile Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması'nın çeşitli hükümleri kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı olduğunu savundu.

Süreç nasıl ilerleyecek?

Bir ülkenin istişare talebinde bulunması, DTÖ'de bir anlaşmazlığın resmen başlatılması anlamına geliyor.

İstişarelerle, taraflara konuyu tartışma ve dava yoluna gitmeden çözüm bulma fırsatı verilmesi hedefleniyor. 60 gün sonra istişarelerle anlaşmazlığın çözülmemesi halinde, şikayetçi taraf DTÖ'de bir panel tarafından karar verilmesini talep edebiliyor.

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