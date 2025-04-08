Eğilmez "Tam tersi bir aşamaya gelmiş durumdayız" dedi, iPhone üzerinden örnek verip tek tek açıkladı

Hazine eski Müsteşarı ve iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, "Kendime Yazılar" adlı bloğunda yayımladığı "Herkesin kaybedeceği oyun" başlıklı yazısında ABD Başkanı Donald Trump'ın dış ülkelere uyguladığı yeni gümrük vergilerini değerlendirdi.

"Gümrük vergilerine dayalı ticaret savaşları dönemine girmiş bulunuyoruz"

Eğilmez, ticaret savaşlarının taraflardan birinin ya da her ikisinin de ithalatı engelleme gücünü kullanarak başladığı belirterek "Bu engellemenin en nazik şekli kur savaşları yoluyla en sert biçimi de gümrük vergileri ve kotalar yoluyla yapılanıdır. Kur savaşları bir süredir yürütülüyordu. Şimdi Trump’ın başlattığı gümrük vergilerine dayalı ticaret savaşları dönemine girmiş bulunuyoruz." dedi.

"Trump'ın aldığı önlemler yalnızca Çin'e değil bütün dünyaya karşı oldu"

Eğilmez, bu savaşın yalnızca ABD ve Çin arasında olması durumunda bir ülkenin kazançlı çıkıp diğerinin kaybedeceğini veya her iki ülkenin de kaybedeceğini belirtti. Ancak Eğilmez, Trump’ın aldığı ithalat kısıtlayıcı önlemlerin yalnızca Çin’e değil, tüm dünyaya karşı olduğunu ve şu an için misilleme yapan tek ülkenin Çin olduğunu, fakat başta AB olmak üzere diğer ülkelerin de misilleme yapmaya hazırlanabileceğini vurguladı.

iPhone üzerinden örnek verdi

Üretimin dünyanın dört bir yanından çeşitli bileşenlerin bir araya getirilerek yapıldığı bir dünyada ticaret savaşlarının kazananının olamayacağını vurgulayan Eğilmez, bu durumu örneklemek için dünyaca ünlü ABD markalarından iPhone’u ele aldı ve iPhone’daki parçaların üretiminin çok sayıda farklı ülkede, farklı şirketler tarafından yapıldığını vurguladı.

Eğilmez, "Apple şirketi, iPhone’un tasarımını, yazılımını ve bazı parçalarını üretirken, geri kalan parçalar Almanya, Güney Kore, Çin, Japonya, İsviçre, Tayvan gibi ülkelerdeki şirketlere yaptırılıyor" dedi.

Eğilmez, bu parçaların, Çin, Tayland, Malezya, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Singapur, Filipinler gibi ülkelerdeki üretim birimlerinde bir araya getirilerek telefonların üretildiğini ve en büyük üretimin Çin’de yapıldığını belirtti. Eğilmez, bu kadar farklı ülkede üretim ve montaj yapılmasının ekonomik nedeninin, parçaların en ucuza o ülkelerde yapılabilmesi olduğunu ifade etti.

Trump'ın amacı ne?

Küreselleşmiş bir üretim yapısında gümrük vergilerinin artırılmasının ürün fiyatlarını yükselteceğini belirten Eğilmez, Trump’ın gümrük vergileriyle amacının, dünyanın dört bir yanına dağılmış olan üretimi ABD’de toplamak olduğunu vurguladı.

Eğilmez, "Gümrük tarifeleri, bu ürünlerin çok daha pahalıya mal olmasına yol açacak ve parçaları üreten ülkelerin düşük ücret avantajı kaybolacak" diyerek, bu durumda parçaların ABD’de üretilmesinin ekonomik hale geleceğini ifade etti.

"iPhone’un satış fiyatı arttıkça, daha düşük fiyatlı rakip cep telefonları piyasayı ele geçirecek"

Eğilmez, "ABD’de üretim artarsa, hem istihdam yaratılacak hem de daha fazla katma değer içeride kalacak" dedi. Ancak, bu durumda iPhone’un daha pahalıya üretilip satılacağını çünkü ABD’nin üretim maliyetlerinin Uzakdoğu ülkelerine göre çok daha yüksek olduğunu belirtti. Eğilmez, "iPhone’un satış fiyatı arttıkça, daha düşük fiyatlı rakip cep telefonları piyasayı ele geçirecek" ifadelerini kullandı.

"Tam tersi bir aşamaya gelmiş durumdayız"

Eğilmez, "Bu durum yalnızca ABD için değil, diğer ülkelerdeki üretim için de geçerli olacak ve Sonuçta mal piyasalarında geçerli fiyat dengeleri çok daha yüksek düzeylere taşınacak üretici de tüketici de kaybedecek. Daha yüksek refah için küreselleşme sloganıyla çıkılan yolda tam tersi bir aşamaya gelmiş durumdayız." dedi.