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Çin'den AB'ye mesaj: Dış şokları karşılamaya hazırlıklıyız

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 50 ek gümrük vergisi tehdidi karşısında dış ekonomik şoklara hazırlıklı olduğunu ve gerekli politika araçlarına sahip olduklarını belirtti.

Haber Merkezi
AA
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Çin'den AB'ye mesaj: Dış şokları karşılamaya hazırlıklıyız
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Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Li Çiang, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesinde, Çin ve AB'nin, ABD'nin tarife politikasının yol açacağı sarsıntılara karşı küresel ekonomiye istikrar ve öngörülebilirlik sağlaması gerektiğini vurguladı.

Çin'in bu yılın makro politikasında çeşitli belirsizlik faktörlerini hesaba kattığını ifade eden Li, "Dış şokları karşılamaya hazırlıklıyız, bunun için elimizde yeterli politika araçları mevcut." dedi.

Li, Çin'in tarifelere karşı aldığı tedbirlerin yalnızca kendi egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumaya yönelik olmadığını, aynı zamanda uluslararası ticaret kurallarını, eşitliği ve adaleti savunduğunu belirtti.

Çin Başbakanı, Trump'ın yüzde 50 ek tarife tehdidi sonrası Çin adına açıklama yapan ilk üst düzey yetkili oldu.

Bundan önce Çin Ticaret Bakanlığından ve Dışişleri Bakanlığından açıklamalar yapılmıştı.

ABD'nin uyguladığı "karşılıklı tarifeler" ve Çin'in tepkisi

Trump, 2 Nisan'da ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere ek gümrük vergileri getiren kararnameyi imzalamıştı. Beyaz Saray, söz konusu tarifelerin 9 Nisan'da uygulamaya geçeceğini açıklamıştı.

Washington yönetimi, Çin'e yüzde 10 baz tarifeye ilave olarak yüzde 24 "karşılıklı tarife" olmak üzere toplamda yüzde 34 ek gümrük tarifesi getirilmesine karar vermişti.

Yeni tarife artışlarıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 54'e kadar çıkmıştı.

Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Pekin yönetimi, ayrıca Dünya Ticaret Örgütünde ABD aleyhine dava açmış, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmiş ve ABD şirketlerine yönelik yaptırımlar açıklamıştı.

Trump da buna karşılık Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını 8 Nisan'a kadar geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini açıklamıştı.

Çin ise Trump'ın yüzde 50 ek gümrük tarifesi getirme tehdidine karşı geri adım atmayacağını, haklarını ve çıkarlarını korumak için kararlı tedbirler alacağını bildirmişti.

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