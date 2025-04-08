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Trump'tan Çin'e yeni vergi hamlesi: Yüzde 104’e çıkardı

Beyaz Saray, Çin'den yapılan ithalatlara uygulanacak gümrük tarifesinin, çarşamba gününden itibaren yüzde 104'e yükseltileceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Trump'tan Çin'e yeni vergi hamlesi: Yüzde 104’e çıkardı
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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Çin'in misilleme vergilerini kaldırmaması üzerine yüzde 104 oranında ek gümrük vergisi uygulamasına geçildi.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, karar kapsamında yüzde 104’lük ek vergi tarifesi yarından itibaren yürürlüğe girecek. Beyaz Saray, bu adımın Çin’in karşılık politikasına yanıt niteliğinde olduğunu vurguladı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD ürünlerine yönelik karşı tarifelerini kaldırmaması durumunda, mevcut tarifeleri yüzde 50 oranında artırma tehdidinde bulunmuştu.

Pekin yönetimi, yüzde 34 oranındaki karşı tarifeleri kaldırmayacağını taahhüt etmişti.

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