Çin'in konteyner nakliye endeksinde düşüş sürüyor

Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan verilerine göre, 21-24 Mart döneminde endeks yüzde 3,1 azalarak 1111,71 puana indi. Bir önceki hafta endekste yüzde 3,7 düşüş yaşanmıştı.

Söz konusu haftada en fazla artış gösteren bölge yüzde 7,6 ile Kore hattı olurken, en fazla düşüş gösteren bölge yüzde 6,3 ile Batı ve Merkez Amerika hattı olarak belirlendi.

CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlun ücretlerini takip ediyor.

Endeks, 1 Ocak 1998'de 1.000 puan olarak hesaplanmaya başlamıştı.