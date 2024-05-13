Çin'in otomobil ihraç yüzde 34 arttı

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından yapılan açıklamada, ihracatta en büyük payı 429 binle binek otomobiller aldı. Binek otomobil ihracatı bir önceki yılın nisan ayına göre yüzde 35,9 oranında artış gösterdi. Ticari araç ihracatı ise 74 bin adetle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 yükseldi.

Yılın ilk dört ayına ilişkin kümülatif ihracat ise 1,827 milyon adet oldu; bu rakam bir önceki yıla kıyasla yüzde 33,4 artış anlamına geliyor. Binek araçlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,8 artışla 1,539 milyon adet ihracatta başı çekmeye devam ederken, ticari araçlar da yüzde 26,5 artışla 288 bine çıktı. 2023 yılında 4,91 milyon araç ihraç eden Çin’in bu yıl da dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı olması bekleniyor. Ülkenin otomobil ihracatı 2023’te önceki yıla göre, yüzde 57,9 artarken, yeni enerjili araç ihracatı yüzde 77,6 artışla 1,2 milyon adede ulaşmıştı.