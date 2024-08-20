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Dev anlaşmalarla petrol şirketleri canlandı

ABD'de petrol ve doğal gaz sektöründe birleşme ve satın alma faaliyetleri yüzde 57 arttı.

Haber Merkezi
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Dev anlaşmalarla petrol şirketleri canlandı
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ABD'de petrol ve gaz sektöründeki birleşme ve satın alma faaliyeti, geçen yıl yüzde 57 arttı.

Ernst & Young'ın raporuna göre, önde gelen enerji şirketleri 2022'de 31,4 milyar dolar olan birleşme ve satın almalar için 2023'te 49,2 milyar dolar harcadı.

Artış, büyük ölçüde entegre petrol ve gaz şirketleri arasındaki mega anlaşmalardan kaynaklandı.

Ernst & Young'ın raporuna göre, önde gelen enerji şirketleri 2022'de 31,4 milyar dolar olan birleşme ve satın almalar için 2023'te 49,2 milyar dolar harcadı. Artış, büyük ölçüde entegre petrol ve gaz şirketleri arasındaki mega anlaşmalardan kaynaklandı.

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