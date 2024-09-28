Dev havayolu şirketi grevde masaya geri döndü! İşçi zam teklifini yine geri çevirdi

Küresel havacılık devi Boeing işçilerinin grevi 2 haftadır sürüyor. Şirket yetkilileri ve sendika ile yapılan son görüşmede de anlaşma sağlanamadı. Sendika görüşmelerin durdurulduğunu duyurdu.

İşçiler 2 haftadır grevde

Pasifik Kuzeybatısı bölgesindeki işçiler, 737 MAX ve 777 montaj tesislerini fiilen kapatarak, sözleşme teklifini ezici çoğunlukla reddettikten sonra 13 Eylül'de iş bırakmışlardı.

İşçiler maaşlara yüzde 30 artış ve ikramiyeyi geri çevirdi

Son teklifte grevdeki işçilerin ücretlerinde yüzde 30 artış ve yıllık ikramiyelerin yeniden uygulanması sunuldu. Grevdeki işçilerin anlaşmayı imzalamaları için Cuma günü mesai bitimine kadar süre tanındı ancak IAM, teklifin yeterli olmadığını söyledi. Sendika, Cuma günü yayınladığı mesajda Boeing ile Federal Arabuluculuk ve Uzlaştırma Servisi (FMCS) arabulucularının da katılımıyla "açık görüşmeler" yürüttüğünü bildirdi.

İşçiler yüzde 40 zam talep ediyor

Önceki müzakerelerde yüzde 40 zam talep eden IAM, rakamı çalışanların önüne koymadan önce şirketi düzgün bir şekilde müzakere etmediği için eleştirdi. İşçilerin daha yüksek ücret, daha hızlı ücret artışı, emeklilik planları ve daha fazla ücretli izin gibi diğer konularda da talepleri bulunuyor.

Boeing grevinin faturası her gün için 50 milyon dolar

Analistler, makinistlerinin çalışmadığı her gün için şirketin kasasından 50 milyon dolar kaybettiğini tahmin ediyor.