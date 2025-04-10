Dünyanın en büyük varlık fonu 3 ayda 101 milyar dolar kaybetti
Dünyanın en büyük devlet varlık fonuna sahip Norveç, 2025 başından bu yana yaşadığı büyük kayba rağmen uzun vadeli yatırım stratejisinden vazgeçmeyeceğini açıkladı. Fonun yaklaşık 101 milyar dolarlık zarara uğradığını açıklayan hükümet yetkilileri, belirsizlik karşısında çeşitlendirilmiş risk stratejisini koruyacağını bildirdi.
Norveç hükümeti yaptığı strateji güncellemesinde, dünyanın en büyüğü olan Norveç'in 1,7 trilyon dolarlık devlet varlık fonunun çalkantılı dönemler karşısında sakin kalacağını ve üzerinde geniş ölçüde mutabık kalınan uzun vadeli bir yatırım stratejisini sürdüreceğini söyledi.
2025 başından bu yana 101 milyar dolar kaybetti
Maliye Bakanlığı parlamentoya yaptığı yıllık bildirimde, varlık fiyatlarının keskin bir şekilde düşmesiyle fonun 2025'in başından bu yana yaklaşık 1,1 trilyon Norveç kronu (101,38 milyar dolar) kaybettiğini söyledi.
Maliye Bakanı Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Öngörülemezliğin arttığı bir dönemde, geniş risk çeşitlendirmesi en iyi yaklaşım olmaya devam ediyor" dedi.
Hükümet, fonun dünyanın önde gelen silah üreticilerinin çoğuna yatırım yapmasını yasaklayan etik kurallarda herhangi bir değişiklik önerisinde bulunmadı. Yasağın kaldırılması son aylarda Norveç'te siyasi tartışmalara konu olmuştu.