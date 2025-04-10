Dünyanın en büyük varlık fonu 3 ayda 101 milyar dolar kaybetti

Norveç hükümeti yaptığı strateji güncellemesinde, dünyanın en büyüğü olan Norveç'in 1,7 trilyon dolarlık devlet varlık fonunun çalkantılı dönemler karşısında sakin kalacağını ve üzerinde geniş ölçüde mutabık kalınan uzun vadeli bir yatırım stratejisini sürdüreceğini söyledi.

2025 başından bu yana 101 milyar dolar kaybetti

Maliye Bakanlığı parlamentoya yaptığı yıllık bildirimde, varlık fiyatlarının keskin bir şekilde düşmesiyle fonun 2025'in başından bu yana yaklaşık 1,1 trilyon Norveç kronu (101,38 milyar dolar) kaybettiğini söyledi.

Maliye Bakanı Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Öngörülemezliğin arttığı bir dönemde, geniş risk çeşitlendirmesi en iyi yaklaşım olmaya devam ediyor" dedi.

Hükümet, fonun dünyanın önde gelen silah üreticilerinin çoğuna yatırım yapmasını yasaklayan etik kurallarda herhangi bir değişiklik önerisinde bulunmadı. Yasağın kaldırılması son aylarda Norveç'te siyasi tartışmalara konu olmuştu.