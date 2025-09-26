ECB 2026’da dijital euroya yönelik yeni deneyler yapacak

ECB'den yapılan açıklamada, Bankanın, euronun dijital versiyonuna ilişkin projesini sürdürdüğü belirtildi.

Dijital euronun potansiyeli araştırılacak

Bu kapsamda, gelecek yıl platform yoluyla esnaf, fintech şirketleri, girişimler, üniversiteler, bankalar ve diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarıyla birlikte dijital euronun potansiyelinin araştırılacağı ikinci bir deneme turu yapılacağı, daha fazla ayrıntının 2026'nın ilk yarısında verileceği ifade edildi.

ECB ilk deneyin bulgularını paylaştı

ECB, dijital euro inovasyon platformunun ilk deneyinin bulgularını da paylaştı.

Yaklaşık 70 piyasa katılımcısıyla gerçekleştirilen deneyin, önceden belirlenmiş koşullar karşılandığında otomatik olarak yapılan koşullu ödemelerin yeni gelişmelere yol açabileceğini gösterdiği belirtildi.

Örneğin, internetten yapılan alışverişlerde, alıcı ürünün teslimatını onayladıktan sonra paranın satıcıya aktarılabileceği ve bunun da daha fazla tüketici koruması anlamına geldiği ifade edildi.

Dijital euro, nakit euronun dijital uyarlaması olarak kullanılacak

ECB'nin önemli projelerinden biri olan dijital euro, Banka tarafından çıkarılacak ve halkın kullanımına açık bir merkez bankası dijital para birimi olacak. Dijital euro, nakit euronun dijital uyarlaması olarak kullanılacak.

Kripto varlıkların aksine dijital euronun arkasında ECB bulunacak ve nakit euroda olduğu gibi tutulan her dijital euro doğrudan ECB tarafından desteklenecek.

ECB, dijital euronun güvenilirliğini, değerini, istikrarını ve itibarını korurken nakit euro ile değiştirilebileceğini garanti edecek.

Dijital euro ile Avrupa çapında alternatif bir ödeme çözümü sunulacak. Kişi ve işletmeler mevcut seçeneklere ilave olarak dijital euroyla ödeme yapabilecek. Dijital euro, Euro Bölgesi'nde geniş çapta kabul gören, ucuz, güvenli ve resmi para birimi haline gelecek.

ECB, dijital euro ile Avrupa'yı, dijital ödemeler pazarına hakim olan ABD'li şirketlere (PayPal, Apple Pay, Mastercard ve Visa) daha az bağımlı hale getirmeyi de amaçlıyor.