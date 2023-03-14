ECB'de beklentilere, SVB revizyonu

Bloomberg'in haberine göre, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) daha büyük faiz artırım planları, Silikon Vadisi Bankası'nın iflasının ardından, karar vericiler arasında muhalefete sebep olacak.

Bloomberg'e konuşan uzmanlar, güvercin politika yapıcıların muhtemelen ekonomik ortamın değiştiğini ve daha dikkatli olunması gerektiğini savunacağını söyledi.

Silicon Valley Bank'ın iflasının ardından yatırımcılar, ECB'nin bu hafta yarım puanlık faiz artışı taahhüdünden geri adım atacağına dair beklentilerini artırdı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politikasına ilişkin yatırımcıların beklentileri, SVB'nin iflasının ardından küresel finans piyasasındaki serpintilerin bir parçası olarak şimdiden değişti ve yatırımcılar yarım puanlık bir artışın olasılığını yüzde 50'nin altında bir ihtimal olarak görüyorlar.

Aynı zamanda yatırımcılar mevduat faizinin bir hafta önceki beklentilerine göre 80 baz puan daha düşük olan yüzde 3.40'ta zirve yapacağını bekliyorlar.