ECB'den güvercin faiz açıklaması

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin mevduat kolaylığı faiz oranının "gerektiği sürece" mevcut seviyesi olan yüzde 4'te kalacağını söyledi.

Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy, La Croix gazetesine verdiği demeçte, ECB'nin enflasyonu 2025 yılına kadar yüzde 2 hedefine ulaştırmaya kararlı olduğunu söyledi ve "önce en yoksulları vuracağı" için enflasyon hedefinin yükseltilmesine şiddetle karşı çıktı.

Villeroy'a göre Fransa "durgunluğa ya da büyük bir işsizliğe neden olmadan enflasyonu yenme yolunda" ancak daha fazla ekonomik büyüme ekolojik, dijital ve işgücü dönüşümünü takip edecek. "Maliyetli açık ve borç birikimine" karşı olduğunu da dile getiren Villeroy de Galhau, işsizliğin "birkaç yıl içinde" %5'in altına inmesi konusunda iyimser olduğunu ifade etti.