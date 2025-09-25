  1. Ekonomim
ECB/Kazimir: Enflasyon hedefi tutturuldu, sabırlı olunmalı

ECB Yönetim Konseyi üyesi Kazimir, enflasyon hedefine ulaşıldığını ve faiz oranlarında aceleci ek değişikliklere gerek olmadığını belirtti.

ECB Yönetim Konseyi üyesi Peter Kazimir, sabırlı olunması gerektiğini vurgulayarak, ancak gerçekten gerekli olduğunda harekete geçmeye hazır olduklarını ifade etti.

Slovakya MB Başkanı Kazimir, “Hedefimize ulaştığımızı biraz gururla söyleyebiliriz ve şimdi sabırlı ve kararlı olmamız, zamanı geldiğinde harekete geçmeye hazır olmamız gerekiyor. Böyle zamanlarda, olaylar sürekli değişirken, bulunmak kesinlikle sıkıcı bir pozisyon değil” dedi.

Kazimir “Görevimiz verileri toplamak ve analiz etmek, ardından sahip olduğumuz esneklik ve kapasite ile gerçekten gerektiğinde yanıt vermek” diye ekledi.

