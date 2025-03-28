ECB'nin gelecek ay faiz indirmesi bekleniyor

SEB Research stratejisti Jussi Hiljanen, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyelerinin çoğunluğunun nisan ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi lehinde oy kullanmasının beklendiğini söyledi.

SEB Research, nisan ayı enflasyonunda yukarı yönlü bir sürpriz yaşanmaması halinde 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor.

Hiljanen, son zamanlarda bazı şahin üyelerin nisan ayında bir faiz indirimine karşı çıkacağını öne sürülmesine rağmen önümüzdeki ay bir faiz indiriminin muhtemel olduğunu söyledi.

Para piyasaları Nisan ayında 25 baz puanlık bir indirim olasılığını yüzde 81 olarak fiyatlıyor. 25 baz puanlık bir faiz indirimi ECB'nin mevduat kolaylığı oranını yüzde 2,25'e düşürecek.