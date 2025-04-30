İngiltere'de iş dünyasının güveni son üç ayın en düşük seviyesine geriledi

Şirketler arasındaki güveni ölçen Lloyds Bank İş Barometresi Nisan ayında 10 puanlık düşüşle yüzde 39'a gerileyerek yüzde 37 ile ocak ayından bu yana en düşük seviyeye indi, ancak yine de uzun dönem ortalaması olan yüzde 29'un üzerinde kaldı.

Anketin ekonomik iyimserlik göstergesi ise 13 puanlık düşüşle yüzde 28'e geriledi.

Lloyds Bank Ticari Bankacılık kıdemli ekonomisti Hann-Ju Ho, düşüşün ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri ve son dönemde piyasalarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle ekonomiye ilişkin endişeleri yansıttığını söyledi.

Lloyds'un fiyat niyetleri göstergesi Nisan ayında artış gösterdi ve işletmelerin yüzde 70'i önümüzdeki 12 ay içinde fiyatları artırmayı bekliyor. Firmaların kendi ticari beklentileri bu ay geriledi.

İngiliz Sanayi Konfederasyonu (CBI) tarafından yayınlanan ayrı bir anket, özel sektör üretiminin Nisan ayına kadar olan üç aylık dönemde azaldığını ve temmuz ayına kadar olan üç aylık dönemde tekrar düşmesinin beklendiğini gösterdi.

CBI'ın baş ekonomist yardımcısı Alpesh Paleja, "Özel sektör faaliyetleri durgun seyretmeye devam ediyor ve anketlerimiz resmi verilerin ima ettiğinden daha zayıf bir ekonomik ivmeye işaret ediyor. Belirsizlik, ABD'nin gümrük vergileri konusunda ileri geri konuşması ve ardından finans piyasalarındaki büyük hareketlerin ardından son birkaç hafta içinde arttı" dedi.

CBI, şirketlerin yüksek istihdam maliyetleri, asgari ücretteki artış ve hükümetin planladığı İstihdam Hakları Yasası nedeniyle işe alımları azaltmayı beklediğini söyledi.