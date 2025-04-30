Fransa ekonomisi, zayıf bir şekilde de olsa büyümeye döndü

Fransa İstatistik Bürosu (Insee) tarafından yapılan açıklamada, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) mart ayına kadar olan üç ayda yüzde 0,1 arttığı ve bir önceki çeyrekteki daralmayı tersine çevirdiği belirtildi. Bu, ekonomistlerin tahmin ettiği yüzde 0,2'lik genişlemeden biraz daha zayıf bir veriye işaret etti.

İhracatta yaşanan düşüş büyümeyi yavaşlattı ve bu durum ABD firmalarının ticaret tarifelerinin uygulanmasından önce stok yapmasıyla öncülüğün geçici olarak pek bir destek sağlamadığını gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Nisan ayının başında Avrupa'dan gelenler de dahil olmak üzere mallar için yüzde 20'lik kapsamlı yeni vergiler koydu; ancak daha sonra bu tarifeleri 90 gün boyunca dondurdu.

Fransa Sanayi Bakanı Marc Ferracci, tarifelerin ABD'nin düşmanca ticaret politikasına en çok maruz kalan sektörlerde çalışanların işten çıkarılmasına yol açabileceği konusunda uyardı. Ferracci bu ayın başlarında, yaklaşık 28 bin Fransız şirketinin Atlantik'in ötesine ihracat yaptığını ve ABD'nin havacılık, lüks mallar ve kozmetikler gibi sektörlerden Fransız malları satın aldığını söyledi. Fransa'nın en büyük ve en sembolik şirketlerinden biri olan lüks devi LVMH, ABD ve Çin'den gelen zayıf talep nedeniyle yıl başında satışlarda düşüş yaşadı.

Bu arada Fransa'nın tüketici harcamaları, mart ayında pandemi dönemi hariç on yıldan uzun süredir en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 1,0 düştü. Bu, daha soğuk ticaret ortamının ekonomik etkisinden endişe duyan Fransız hanelerinin, temel olmayan satın alımları geri çektiğini gösteriyor. Harcamalar ilk çeyrek dönemde de yüzde 0,6 geriledi.