Avustralya'da enflasyon yavaşladı, faiz indiriminin önünü açtı

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS), tüketici fiyat endeksinin mart ayına kadar geçen üç ayda yüzde 0,9 ve bir yıl öncesine göre yüzde 2,4 arttığını açıkladı. Hem dönemsel hem de yıllık enflasyon piyasaların yüzde 0,8 ve yüzde 2,3 olan beklentilerinin bir miktar üzerinde kaldı.

Bu durum önümüzdeki ay faiz oranlarını düşürmeye devam etmesi için önünü açtı.

Ancak, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) tercih ettiği ölçüt olan uç noktaları çıkarılmış enflasyon geriledi ve ekonomistlerin tahminleriyle uyumlu olarak yüzde 2,9 oldu. Aralık çeyreğindeki yüzde 3,2'den düşen ortalama enflasyon, dört yıldır ilk kez RBA'nın yüzde 2-3 hedef bandının içinde kaldı.

Veri yayınından önce, piyasada RBA'nın mayıs ayındaki toplantısında faiz oranını yüzde 4,10'dan yüzde 3,60'a düşürmesi için yüzde 62'lik bir ihtimal fiyatlanıyordu.

Bir başka ölçüt olan medyan tüketici fiyatlarında gerileme yüzde 3,4'ten yüzde 3,0'e geldi.

Avustralya'da cumartesi günü seçim yapılacak.