El-Erian: ABD’de resesyon riski 'rahatsız edici derecede yüksek'
El-Erian, ABD’de resesyon riskinin 'rahatsız edici derecede yüksek' olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Allianz Baş Ekonomik Danışmanı Muhammed El-Erian, ABD Başkanı Donald Trump’ın karşılıklı tarifelerinin küresel ekonomi üzerinde önemli etkilere sahip olabileceğini söyledi.
El-Erian CNBC’ye verdiği demeçte, ABD’de resesyon riskinin “rahatsız edici derecede yüksek” olduğunu belirtti.
El-Erian ayrıca piyasaların tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisini hafife aldığı konusunda uyardı ve ABD’nin bu yıl Fed’den tek bir faiz indirimi görmesinin şanslı olacağını söyledi.