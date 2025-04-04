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El-Erian: ABD’de resesyon riski 'rahatsız edici derecede yüksek'

El-Erian, ABD’de resesyon riskinin 'rahatsız edici derecede yüksek' olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi
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El-Erian: ABD’de resesyon riski 'rahatsız edici derecede yüksek'
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Allianz Baş Ekonomik Danışmanı Muhammed El-Erian, ABD Başkanı Donald Trump’ın karşılıklı tarifelerinin küresel ekonomi üzerinde önemli etkilere sahip olabileceğini söyledi.

El-Erian CNBC’ye verdiği demeçte, ABD’de resesyon riskinin “rahatsız edici derecede yüksek” olduğunu belirtti.

El-Erian ayrıca piyasaların tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisini hafife aldığı konusunda uyardı ve ABD’nin bu yıl Fed’den tek bir faiz indirimi görmesinin şanslı olacağını söyledi.

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