Elon Musk: Şirketler, 12 ay içinde iflas edecek

Tesla'nın dünkü yıllık hissedarlar toplantısında Musk, Tesla hissedarlarına ekonomiyle ilgili görüşlerini bir kez daha yineleyerek önümüzdeki 12 ayın zor geçebileceği uyarısında bulundu.

Musk, “Zorlu bir 12 ay olacak. Bu konuda gerçekçi olmak istiyorum. Tesla küresel ekonomik ortama karşı bağışık değil. Makroekonomik seviyeler önümüzdeki 12 ay boyunca zor olacak.” dedi.

CEO, "pek çok şirketin" hayatta kalamayacağına inandığını da sözlerine eklerken, “Tesla bunu atlatacak ve iyi iş çıkaracağız ama bence pek çok şirketin iflas ettiğini göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Musk, ekonomi yeniden toparlandığında Tesla'nın harika bir konumda olacağına inandığını da sözlerine ekledi.