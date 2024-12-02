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Emeklilik fonundan dev ipotek portföyü alımı

Avrupa'nın en büyük emeklilik fonu 2,8 milyar dolarlık ipotek portföyü aldı.

Haber Merkezi
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Emeklilik fonundan dev ipotek portföyü alımı
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Avrupa'nın en büyük emeklilik fonu Stichting Pensioenfonds ABP, varlık sınıfına yaptığı yatırımı genişletirken 2,7 milyar Euro'luk (2,8 milyar dolar) Hollanda ipotek portföyünü satın aldı.

ABP'nin ipotekleri NIBC Bank'ın platformundaki bir yatırımcıdan devraldığı belirtildi.

Anlaşma ile Hollanda emeklilik fonunun Hollanda'daki ipotek portföyü 7,3 milyar euronun üzerine çıktı. Üç milyon devlet ve eğitim sektörü çalışanının emekli maaşlarını yöneten ABP'nin dünya çapında yönetilen yaklaşık 530 milyar euro varlığı bulunuyor.

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