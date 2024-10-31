Euro Bölgesi enflasyonu beklentilerin üzerinde arttı

Eurostat'ın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, daha yakından takip edilen ve değişken gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan rakam ise yüzde 2,7'de sabit kalarak yüzde 2,6'lık tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyonda aylık bazsa yüzde 0,2 artış gerçekleşti.

Tüketici fiyat sepetindeki en büyük kalem olan hizmet sektöründeki enflasyonun çok hızlı seyretmesi ve yüzde 3,9'da sabit kalması en önemli endişe kaynağı oldu.

Perşembe günü Eurostat tarafından açıklanan ayrı bir veriye göre, işsizlik oranının Eylül ayında tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 6,3'te sabit kalmasıyla işgücü piyasası da sıkılığını koruyor.