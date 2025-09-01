  1. Ekonomim
Euro Bölgesinde devlet tahvili arzı artacak

Euro bölgesinde devlet tahvili arzının eylül ayında, ağustos ayındaki mevsimsel yavaşlamanın ardından artış göstermesi bekleniyor. Citi Research'e göre, bu ay 122 milyar Euro brüt devlet tahvili arzı öngörülüyor.

Citi Research stratejisti Puja Sawant'ın notuna göre, bu rakam, 2025 yılı aylık ortalama ve 2024 Eylül ayındaki arzın 10 milyar euro üzerinde seyrediyor. Eylül ayında Euro bölgesi devlet tahvilleri için net nakit gereksinimi (NCR) 70 milyar euro olarak tahmin ediliyor; bu da mayıs-aralık dönemi içindeki en yüksek aylık NCR seviyesi olarak öne çıkıyor. Ülke bazında ise NCR'nin en çok Fransa'yı, ardından Almanya ve İspanya'yı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

