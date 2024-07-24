Euro Bölgesi'nde ticari faaliyetlerde büyüme durdu

S&P Global tarafından derlenen HCOB'nin ön bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Temmuz ayında Haziran ayındaki 50,9'dan 50,1'e düştü. Ancak büyümeyi daralmadan ayıran 50 sınırının çok az üzerine kalmayı başardı. Ekonomistler Temmuz ayında PMI'nın 51,1'e yükselmesini bekliyorlardı.

Bileşik gelecek üretim endeksi, Haziran ayındaki 60,8'e kıyasla 60,0 ile altı ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Hizmet sektörünü kapsayan PMI endeksi bu ay 52.8'den 51.9'a gerilerken, ankette 53.0'a yükselmesi bekleniyordu.

Hizmet firmaları bu ay girdi maliyetlerinde daha sert bir artışla karşılaştı ancak fiyatlarını daha düşük bir oranda artırdı. Çıktı fiyatları endeksi 53,5'ten 53,2'ye geriledi.

Bu durum, Haziran ayında faiz oranlarını düşürdükten sonra geçen hafta faiz oranlarını sabit bırakan ancak Eylül ayındaki kararın “ucu açık” olduğunu söyleyen Avrupa Merkez Bankası politika yapıcıları tarafından memnuniyetle karşılanabilir.

İmalat PMI endeksi Temmuz ayında Haziran ayındaki 45.8 seviyesinden son yedi ayın en düşük seviyesi olan 45.6'ya geriledi. Üretimi ölçen endeks de 46.1'den 45.3'e geriledi.