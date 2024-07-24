UBS, Çin'den büyük teşvik adımları bekleniyor

UBS raporunda, Üçüncü Plenum siyasi toplantısının tam metninde mali ve vergi reformu, sosyal refah reformu ve mali reformlara yönelik politikalar vurgulandı ve emlak sektörü, yerel yönetim borcu ve küçük finansal kurumlardaki risklerin ele alınması gerektiğinin altı çizildi.

Bununla birlikte ülkenin kısa vadede büyük bir teşvik vermeyebileceğini düşünen UBS, yatırımcıların yeni yakın vadeli politikalar için Temmuz sonundaki Politbüro toplantısını takip etmelerini önerdi.