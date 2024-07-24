  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. UBS, Çin'den büyük teşvik adımları bekleniyor
Takip Et

UBS, Çin'den büyük teşvik adımları bekleniyor

UBS analistleri, Çin'in ekonomik büyümeyi destekleyici politikalarının devam edeceğini ancak büyük bir teşvik beklenmediklerini ifade etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
UBS, Çin'den büyük teşvik adımları bekleniyor
Takip Et

UBS raporunda, Üçüncü Plenum siyasi toplantısının tam metninde mali ve vergi reformu, sosyal refah reformu ve mali reformlara yönelik politikalar vurgulandı ve emlak sektörü, yerel yönetim borcu ve küçük finansal kurumlardaki risklerin ele alınması gerektiğinin altı çizildi.

Bununla birlikte ülkenin kısa vadede büyük bir teşvik vermeyebileceğini düşünen UBS, yatırımcıların yeni yakın vadeli politikalar için Temmuz sonundaki Politbüro toplantısını takip etmelerini önerdi.

Euro Bölgesi'nde ticari faaliyetlerde büyüme durduEuro Bölgesi'nde ticari faaliyetlerde büyüme durduKüresel Ekonomi

 