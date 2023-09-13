Fed faiz indirimlerine ne zaman başlayacak?

Gundlach, Fed'in faiz indirimine 2024'ün ilk yarısında başlamasını öngörüyor.

DoubleLine Capital CEO'su Jeff Gundlach, enflasyonu aşağı getirmek için 1,5 yıl boyunca agresif bir faiz artırım döngüsünün izleyen Fed'in 2024'ün ilk yarısında faiz oranlarını düşürmeye başlamasını beklediklerini söyledi.

Gundlach, CNBC'ye verdiği bir röportajda "Fed ekonominin hızla yavaşlamasını ve faizlerin düşmesini istiyor" dedi ve ABD ekonomisinin Fed'in faiz artışlarını bitirmeyi düşünmesi için yeterince zayıf olduğunu ekledi.

Gundlach, Fed'in faiz artırım döngüsünde frene basması için ABD'nin çekirdek kişisel tüketim harcamalarının (PCE) %4'ün altına düşmesi gerektiğini söyledi.