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Fed/Bowman: Politika durşunda değişikliğe gitme konusunda temkinliyim

ABD Merkez Bankası (Fed) Guvernörü Michelle Bowman, enflasyondaki yukarı yönlü riskler nedeniyle bankanın mevcut politikasında değişiklik yapma konusunda temkinli olmaya devam edeceğini belirtti.

Haber Merkezi
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Fed/Bowman: Politika durşunda değişikliğe gitme konusunda temkinliyim
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Bowman, herhangi bir veri noktasına aşırı tepki vermenin mevcut ekonomik ilerlemeyi riske atabileceği konusunda uyardı. Alaska'daki bankacılar toplantısında yaptığı açıklamalarda, Fed'in şahin duruşunu sürdürdüğü ve faiz oranlarını daha da artırma ihtimalini gündeme getirmekten kaçındığı görüldü. Ancak, Fed'in 17-18 Eylül toplantısında faiz indirimine gitme olasılığı şimdilik düşük görünüyor.

CNBC-e'in derlediği bilgilere göre Bowman, enflasyonun mevcut politika duruşu altında düşmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı ve enflasyon yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir şekilde düşmeye devam ederse, federal fon oranının kademeli olarak düşürülmesinin uygun olabileceğini belirtti. Ancak, enflasyonun düşürülmesine yönelik süregeldikleri ilerlemeyi tehlikeye atmamak için sabırlı olunması gerektiğinin altını çizdi.

Temmuz ayında yayımlanan istihdam raporuna atıfta bulunarak, bazı Fed yetkililerinin bu rapor sonrası politika üzerinde değişiklikler yapma ihtimaline açık olduğu anlaşılıyor. Raporda işe alımların yavaşladığı ve işsizlik oranının yüzde 4,3'e yükseldiği belirtilmişti; bu, pandemi sonrası en yüksek işsizlik oranı olarak kaydedildi. Bowman, istihdam verilerindeki tutarsızlıkların ve işsizlik oranındaki artışın işgücü piyasasındaki soğuma hakkında yanıltıcı olabileceğini ifade etti. Ayrıca, veri ölçüm zorluklarının ve veri revizyonlarının sıklığının ekonomiyi değerlendirme ve tahmin etme görevini zorlaştırdığını söyledi.

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