Fed'den faiz açıklaması

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in bu ayın başlarında aldığı faiz oranlarını sabit tutma kararının doğru bir hareket olduğunu söyledi. Ancak Barkin, önümüzdeki aylarda para politikasında daha fazla değişikliğe ihtiyaç duyulup duyulmayacağının belirsiz olduğunu söyledi.

New York Üniversitesi'nin toplantısı öncesinde konuşan Barkin, ekonominin geleceği söz konusu olduğunda "bana göre potansiyel sonuçlar yelpazesi hala oldukça geniş" dedi.

"Bu nedenle son toplantıda faizleri sabit tutma kararımızı destekledim" diye konuşan Barkin, "Yeterince şey yapıp yapmadığımızı ya da yapılması gereken daha fazla iş olup olmadığını görmek için zamanımız var" ifadelerini kullandı.

Enflasyonun Fed'in izleyeceği yolun ana odak noktası olmaya devam ettiğini belirten Barkin, "Benim için ileriye dönük yol, enflasyonist baskıların geride kaldığına kendimizi ikna edip edemeyeceğimize ya da bu baskıların devam ettiğini görüp görmeyeceğimize bağlı. Bu sinyaller için işgücü piyasasını yakından izliyor olacağım" dedi.

Barkin, Fed faiz artışlarının konut sektörünü yavaşlattığını da söyledi.

"Fed politika eylemlerinin talebi düşürdüğüne inanıyorum" diye konuşan Barkin, mortgage oranları çok daha yükselmiş olsa bile, evden çalışma düzenine geçişin konut piyasasını desteklemeye yardımcı olduğunu inandığını da sözlerine ekledi.