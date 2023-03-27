Fed/Kashkari: ABD bir durgunluğa doğru ilerliyor

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Silicon Valley Bank ile başlayan bankacılık sektörü geriliminin ve bunu takip eden bir kredi krizi olasılığının ABD'yi resesyona yaklaştırdığını söyledi.

Kashkari, "Bu durum bizi kesinlikle resesyona doğru yakınlaştırıyor. Bizim için belirsiz olan şey, bu bankacılık sıkıntlarının ne kadarının yaygın bir kredi sıkışıklığına yol açtığı. Bir kredi sıkışıklığı ekonomiyi yavaşlatabilir. Bu durumu çok ama çok yakından takip ediyoruz" dedi.

Fed üyeleri içerisinde şahin tarafta yer alan ve enflasyonla mücadele için yüksek faiz oranlarını savunan Kashkari, bir sonraki toplantıda alınacak olan faiz kararına yönelik tahmin yürütmek için henüz erken olduğunu söyledi.

Kashkari, "Şu anda stresler sadece birkaç haftalık. Endişe verici bazı işaretler var. Olumlu tarafı, mevduat çıkışlarının yavaşlamış görünmesi. Daha küçük ve bölgesel bankalar arasında bir miktar güven tazeleniyor. Aynı zamanda, son iki haftadır sermaye piyasalarının büyük ölçüde kapalı olduğunu gördük. Borç alanlar ve borç verenler gergin kaldığı için bu sermaye piyasaları kapalı kalırsa, o zaman bu bende, muhtemelen ekonomi üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olacak düşüncesini uyandırır.. Bu nedenle, bir sonraki FOMC toplantısı hakkında herhangi bir tahminde bulunmak için çok erken" dedi.