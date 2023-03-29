Gazprom, Çin'e maksimum gaz arzına yakın

Gazprom başkanı Viktor Zubkov, Çin'e gaz arzını artırdıklarını ve yakında Sibirya boru hattıyla yapılabilecek maksimum sevkiyat seviyesine ulaşmayı beklediklerini açıkladı.

Zubkov, yaptığı bu açıklamayla Ukrayna işgaline ilişkin Batı yaptırımları karşısında Rusya'nın en büyük ihracat pazarı olarak Çin'in önemini vurguladı.

Yapılan açıklamada Gazprom'un komşu Moğolistan'da olası bir ek tedarik projesi konusunda Çin ile müzakerelerde bulunduğuda aktarıldı.