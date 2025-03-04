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Goldman Sachs CEO'su: ABD ekonomisi için resesyon riski 'çok düşük'

Goldman CEO'su Solomon, “ABD'nin resesyona grime ihtimali çok düşük” dedi.

Haber Merkezi
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Goldman Sachs CEO'su: ABD ekonomisi için resesyon riski 'çok düşük'
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Goldman Sachs İcra Kurulu Başkanı (CEO) David Solomon, küresel ticaret politikasını çevreleyen belirsizliğe rağmen ABD ekonomisinin resesyona girme ihtimalinin "çok düşük" olduğunu söyledi.

Sidney'de düzenlenen Avustralya Finansal İnceleme İş Zirvesi'nde konuşma yapan Solomon, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticarette dengesizlikler olduğu görüşüne göre hareket ettiğini söyledi.

Solomon, "Tam olarak nasıl uygulayacağı, bahsettiğim belirsizliklerden biri." dedi.

Trump, Kanada ve Meksika'ya yeni tarifeler uygulamaya devam ettiğini söyledi.

Beyaz Saray, Trump'ın Çin'e uygulanan gümrük vergilerini %20'ye çıkaran bir kararnameyi imzaladığını ve kararın Washington'da gece yarısından kısa bir süre sonra yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Solomon, "Çin ekonomisi önemli olumsuzluklarla karşı karşıya." diye konuştu.

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