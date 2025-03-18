Google'dan 32 milyar dolarlık satın alma

Google'ın çatı şirketi Alphabet, bulut güvenlik şirketi Wiz'i 32 milyar dolar nakit karşılığında satın alacağını açıkladı. Bu satın alım siber güvenlik alanındaki yatırımlarını artıran Alphabet'in bugüne kadarki en büyük satın alımı olacak.

Google, Amazon.com ve Microsoft ile rekabet ettiği bulut bilişim alanında avantaj sağlamak için Wiz'in yapay zekâ destekli siber güvenlik çözümlerini bünyesine katacak. Şirketler, Wiz'in teknolojisini kullanarak önemli riskleri ortadan kaldırabiliyor.

Alphabet'in geçen yıl Wiz'i satın almak için yaklaşık 23 milyar dolar teklif ettiği fakat tekelcilik karşıtı endişeler nedeniyle anlaşmanın iptal edildiği belirtilmişti.