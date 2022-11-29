Güçlü dolar dönemi bitiyor mu?

Enflasyondaki yavaşlama ile birlikte Fed'in faiz konusundaki yol haritası netleşiyor. Faiz belirsizliğinin ortadan kalkmaya başlamasının ardından ise Dolar için temkinli tahminlere yöneldi.

Diğer yandan Dolar endeksinde de düşüş sürüyor. Eylül ayında 114'ü aşan zirve seviyelerinin ardından yönünü aşağı çeviren Endeks, bugün 106,17 seviyesine geriledi. Dolar endeksindeki kayıp yüzde 6'yı aşarken; Dolar, son bir ayda 10 gelişmiş ülke para biriminin tamamına karşı zayıfladı.

Euro ise ABD doları karşısında yüzde 0,5 artışla 1,03936 seviyesine yükseldi

Fed üyelerinden faiz mesajları

Fed üyeleri daha küçük faiz artırımlarına vurgu yaparken, faiz politikasında değişiklik için enflasyonun izleyeceği yola dikkat çekiyor.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in enflasyonu hedefi için daha küçük faiz artırımlarına doğru yönelmesi taraftarı olduğunu söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester de Fed'in faiz artırımlarında bir değişikliğe veya bir ara vermeye yakın olduğunu düşünmediğini ifade etti.

St Louis Fed Başkanı James Bullard ise enflasyonun yüzde 2 hedefine geri getirilmesi için faiz artırımlarının biraz daha artırılmasına, gelecek yıl ve 2024'e girerken o seviyelerde tutulmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bankalardan temkinli tahminler

JP Morgan'a göre enflasyonda yavaşlama, piyasaların Fed faiz fiyatlamalarını yumuşatmasına yol açarken bu durum güçlü dolar döneminin sonunu getirebilir.

Piyasaların Fed’in patikası hakkında artık daha net bir tabloya sahip olduğunu belirten JP Morgan Varlık Yönetimi Stratejisti Kerry Craig, "Dolar artık bu yıl gördüğümüz tek yön yukarı çizgisinde değil. Euro ve yen gibi para birimlerinde toparlanma için alan var" değerlendirmesini yaptı.

Andrew Sheets’in aralarında olduğu Morgan Stanley analistleri de bu çeyrekte doların zirve yapmasını, ardından 2023 boyunca düşüş kaydetmesini bekliyor.