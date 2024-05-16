Honda, 10 trilyon yen yatırım yapacak

Honda Motor yaptığı iş planı güncellemesinde, 2031 mali yılına kadar sürecek olan harcamaların yazılım, araştırma ve geliştirme ile ABD, Kanada ve Japonya gibi kilit pazarlarda tedarik zincirlerinin kurulması gibi alanları kapsayacağını söyledi.

Otomobil üreticisi, batarya ve yakıt hücreli elektrikli araçların 2040 yılına kadar küresel satışların yüzde 100'ünü oluşturması hedefini korudu.

CEO Toshihiro Mibe, Tokyo'da düzenlenen bir brifingde, bu hedefin bir parçası olarak Honda'nın 2030 yılına kadar dünya çapında yedi yeni elektrikli araç modeli sunacağını söyledi. Bu yılın sonlarına doğru Çin'de iki yeni EV modelinin satışına başlamayı planlayan şirket, 2026 mali yılının sonuna kadar Japonya'da değiştirilebilir bataryalı bir EV tanıtacak.