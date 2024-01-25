IBM dördüncü çeyrek kârını açıkladı

IBM mali yılının dördüncü çeyreğinde gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artırarak 17,4 milyar dolara çıkarırken, net karını da yüzde 14 yükselterek 3,3 milyar dolara yükseltti. Hisse başına kar 3,79 dolar olan beklentilerin üzerinde 3,87 dolar olarak gerçekleşti.

Dördüncü çeyrekte hissedarlara dağıtılabilir hisse başına kar yüzde 13 artışla 3,54 dolar oldu. 2023 yılının tamamında ise gelirler yüzde 2 artarak 61,9 milyar dolara ulaştı

IBM Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Arvind Krishna, "Dördüncü çeyrekte, hibrit bulut ve yapay zeka tekliflerimizin benimsenmeye devam etmesinin etkisiyle tüm segmentlerimizde gelir artışı sağladık. Müşterilerimizin yapay zekaya olan talebi hızlanıyor ve watsonx ve jeneratif yapay zekaya yönelik iş portföyümüz üçüncü çeyrekten dördüncü çeyreğe yaklaşık iki katına çıktı. Yıl boyunca gelir artışı beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşti ve serbest nakit akışı hedefimizi aştık. Portföyümüzün gücüne ve inovasyon konusundaki kanıtlanmış geçmişimize dayanarak, 2024 yılı için orta-tek haneli modelimize uygun bir gelir performansı ve yaklaşık 12 milyar dolar serbest nakit akışı bekliyoruz." dedi.