IMF Başkanı Georgieva kritik sorudan kaçındı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ikinci bir görev dönemi isteyip istemeyeceği konusuna odaklanmadığını söyledi.

Georgieva'nın 5 yıllık görev süresinin dolmasına sadece 7 ay kaldı.

İkinci bir dönem daha görev yapmak isteyip istemediği yönündeki sorulara yanıt veren Gegorgieva, IMF Başkanı olarak elindeki işe odaklandığını ifade edere, "Bakın, şu anda yapmam gereken işler var. Ben her zaman, gelecekteki varsayımsal bir işi değil, sahip olduğunuz işi yapmanız gerektiğine inandım. Bu yüzden bırakın işimi yapayım" dedi.