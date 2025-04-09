İngiltere Merkez Bankası'ndan 95 baz puan indirim bekleniyor

Yatırımcılar, İngiltere Merkez Bankası'na (BoE) yönelik bahislerini artırdı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik yüzde 104'lük gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesinin ardından 2025 yılı sonuna kadar borçlanma maliyetlerinde neredeyse dört çeyrek puanlık indirimi fiyatladı.

Faiz oranı vadeli işlemleri, finansal piyasaların ekonomik büyümeye darbe vurmaya hazırlandığı Salı günkü yaklaşık 78 baz puana kıyasla Aralık ayına kadar BoE'nin gösterge Banka Faizinde yaklaşık 95 baz puanlık bir indirime işaret etti.