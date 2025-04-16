İngiltere'de enflasyon beklentilerin altında kaldı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, yıllık enflasyon martta yüzde 2,6 oldu. Beklenti, yıllık enflasyonun martta yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 3,4, hizmet sektörü enflasyonu da yüzde 4,7 oldu.

Çekirdek enflasyon piyasa beklentilerine paralel seviyede ölçülürken, hizmet sektörü enflasyonu yüzde 4,8 olan piyasa beklentisinin altında kaydedildi.

Enflasyon martta aylık bazda ise yüzde 0,3 ile piyasa beklentisi olan yüzde 0,4'ün altında ölçüldü.

Aylık enflasyona aşağı yönlü en büyük katkı eğlence ve kültür etkinlikleri fiyatlarından sağlanırken, giyim sektörü fiyatları yukarı yönlü baskı oluşturdu.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, martta akaryakıt fiyatlarının düşmesinin ve gıda fiyatlarının geçen yıla göre yatay seyretmesinin de yavaşlayan enflasyonda etkisi olduğunu belirterek, giyim sektöründeki fiyat artışlarına dikkati çekti.

İngiltere Merkez Bankası, yıllık enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2 seviyesine çekilmesini ve bu seviyede kalmasını hedefliyor.