İngiltere'de iflaslar yüzde 17 arttı

Şirketin analizine göre, geçen yılki bütçede açıklanan asgari ücret artışları ve iş dünyasına sağlanan vergi indirimlerinin azaltılması iflaslarda etkili oldu. Mayıs–ekim döneminde iflaslar yıllık bazda %3,9 artarak Nisan öncesinde görülen düşüş trendini tersine çevirdi.

Resmî veriler de tabloyu doğruluyor: İngiltere ve Galler’de Ekim ayında iflaslar geçen yılın aynı ayına göre %17 yükseldi.

Coface, en büyük darbenin işgücü yoğun sektörlerde — özellikle konaklama, perakende ve sağlık hizmetlerinde — yaşandığını belirtti. Bu alanlarda düşük kâr marjları, şirketlerin artan maliyetleri fiyatlara yansıtmasını zorlaştırıyor.

Coface İngiltere Başekonomisti Jonathan Steenberg, “Burada iyi bir Noel ve ocak sezonuna ihtiyacımız var; şirketlerin kâr marjlarını koruyabilmeleri gerekiyor. Özellikle KOBİ’lere yönelik bir destek görürsek bu çok iyi olur” dedi.