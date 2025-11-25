İngiltere'de iflaslar yüzde 17 arttı
İngiltere’de şirket iflasları keskin şekilde yükseliyor. Ticari kredi sigortacısı Coface SA, işletme maliyetlerini artırabilecek yeni hükümet politikalarının özellikle kırılgan sektörler üzerinde daha fazla baskı yaratabileceğini uyardı.
Şirketin analizine göre, geçen yılki bütçede açıklanan asgari ücret artışları ve iş dünyasına sağlanan vergi indirimlerinin azaltılması iflaslarda etkili oldu. Mayıs–ekim döneminde iflaslar yıllık bazda %3,9 artarak Nisan öncesinde görülen düşüş trendini tersine çevirdi.
Resmî veriler de tabloyu doğruluyor: İngiltere ve Galler’de Ekim ayında iflaslar geçen yılın aynı ayına göre %17 yükseldi.
Coface, en büyük darbenin işgücü yoğun sektörlerde — özellikle konaklama, perakende ve sağlık hizmetlerinde — yaşandığını belirtti. Bu alanlarda düşük kâr marjları, şirketlerin artan maliyetleri fiyatlara yansıtmasını zorlaştırıyor.
Coface İngiltere Başekonomisti Jonathan Steenberg, “Burada iyi bir Noel ve ocak sezonuna ihtiyacımız var; şirketlerin kâr marjlarını koruyabilmeleri gerekiyor. Özellikle KOBİ’lere yönelik bir destek görürsek bu çok iyi olur” dedi.