İngiltere'de market enflasyonu ocakta geriledi

İngiltere'de market enflasyonu, yoğun promosyon faaliyetlerinin etkisiyle ocak ayında düştü.

Kantar'ın son raporuna göre yıllık market enflasyonu 26 Ocak'a kadarki dört haftalık dönemde bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,3'e geriledi. Aralık ayında market enflasyonu yıllık yüzde 3,7 olmuştu.

Kantar, eve teslim market satışlarının yıllık yüzde 4,3 oranında arttığını söyledi.

Tüketiciler ayrıca marka isimlerini bir kenara bırakıp maliyetleri düşük tutmaya öncelik verirken, özel markalı satışlar ocak ayında satışların yarısından fazlasına ulaşarak rekor kırdı. Ortalama bir tüketicinin faturasının yüzde 10'undan fazlası meyve, sebze ve salata gibi taze temel gıdalara harcandı.

En iyi performans gösteren marketler arasında 26 Ocak'a kadar olan 12 haftalık dönemde Alman indirim marketi Lidl'in satışları yüzde 7,4 arttı ve yüzde 7,2'lik pazar payıyla üç yıl üst üste büyüme kaydetti.

Online perakendeci Ocado, yüzde 11,3'lük satış artışı ve yüzde 1,9'luk pazar payı ile üst üste dokuzuncu ayda da en hızlı büyüyen market oldu.

İngiltere’nin en büyük marketi Tesco, yüzde 28,5'lik pazar payına ulaştı ve satışlarında yüzde 5,6'lık bir artış kaydetti.