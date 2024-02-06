İngiltere'de perakende satışlar ocakta durgun

Britanla Perakende Konsorsiyumu (BRC), tüketici harcamalarının Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %1,2 arttığını, ancak enflasyon hesaba katıldıktan sonra alımlarda bir düşüş olduğunu ve Aralık ayındaki %1,7'lik artışın altında kaldığını söyledi.

KPMG İngiltere Tüketici Piyasaları, Eğlence ve Perakende Başkanı Linda Ellett, "Yeni bir yıl olabilir, ancak düşük tüketici güveninin etkisi devam ediyor" dedi.

Ellett, geçen ay iki fırtına da dahil olmak üzere kötü hava koşullarının alışveriş yapanların mağazalara gitme cesaretini kırdığını söyledi.

İngiliz tüketiciler yüksek enflasyon ve borçlanma maliyetleriyle mücadele etmek zorunda kaldı ve bu da ekonomiyi 2023'ün ikinci yarısında sığ bir resesyona itebilir.

Ellett, İran'a bağlı Husi isyancıların Kızıldeniz ve çevresindeki gemilere yönelik saldırılarının ardından tedarik konusundaki belirsizliğin önümüzdeki aylarda perakendeciler üzerinde daha fazla baskı yaratabileceğini vurguladı.