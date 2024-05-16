İngiltere'nin yeni vize kuralları HSBC ve Deloitte'u kötü etkiledi

Gazete Oksijen'in haberine göre İngiltere hükümetinin daha sıkı vize kuralları getirmesinin ardından büyük işverenlerin sözleşmeleri yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyor.

HSBC ve Deloitte, Birleşik Krallık'taki yabancı üniversite mezunlarına yaptıkları iş tekliflerini geri çeken son şirketler oldu. FT'ye konuşan kaynaklar, iki şirketin geçtiğimiz haftalarda onlarca yeni çalışanına yaptığı iş tekliflerini iptal ettiğini söyledi. HSBC ve Deloitte bu durumdan, İngiltere hükümetinin vasıflı işçi vizeleri için maaş eşiğini yükseltme kararını suçladı. Bir başka büyük işveren olan KPMG de geçtiğimiz ay bazı yabancı çalışanların sözleşmelerini iptal etti.

Hükümet, rekor düzeydeki yasal göçü azaltma çabalarının bir parçası olarak, nisan ayından itibaren vasıflı işçi vizeleri için maaş eşiğini 26.200 sterlinden 38.700 sterline ve 26 yaşın altındaki kişiler için 30.960 sterline yükseltti.

"Kendi ülkeme geri dönmek zorundayım"

HSBC'nin kararı, İngiltere'nin kuzeyindeki Sheffield ofisinde çalışacak olan “dijital inovasyon” çalışanlarını etkiliyor. Bu durumdan etkilenenler geçtiğimiz aylarda birkaç hoş geldin etkinliğine katılmış, banka tarafından “ekip arkadaşları” atanmış ve temmuz ayında işe başlamaları planlanmıştı. Etkilenenlerden biri “Reddettiğim üç teklif daha vardı. Birleşik Krallık'ta üniversiteye gitmek için 50.000 sterlin harcadıktan sonra şimdi kendi ülkeme geri dönmek zorundayım" dedi.

HSBC geçen yıl 720 mezunu işe alırken, Deloitte Birleşik Krallık'ta mezun, çıraklık ve staj programları kapsamında 2.700'den fazla personeli işe aldı. Deloitte'un kararı hakkında konuşan bir kaynak firmanın sonbaharda işe aldığı mezunların yaklaşık yüzde 3'ünün, yani yaklaşık 35 kişinin vize değişiklikleri nedeniyle tekliflerinin geri çekildiğini söyledi. Kaynak “Yeni uygunluk kriterleri, bazı pozisyonlarımızın artık vasıflı işçi vizelerinin sponsorluğu için gereken şartları karşılamadığı anlamına geliyor” diye ekledi.

Mezun vizesi

Birleşik Krallık Göç Danışma Komitesi bu hafta hükümeti, denizaşırı öğrencilerin mezun olduktan sonra Birleşik Krallık'ta iki yıl çalışmalarına olanak tanıyan ayrı bir program olan "mezun vizesi" programını kaldırmaması konusunda uyardı. Kamuoyu yoklamalarına göre göç, bir sonraki genel seçimlerde seçmenler için en önemli üç konudan biri. İktidardaki Muhafazakârlar anketlerde İşçi Partisi'nin çok gerisinde.