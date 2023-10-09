İsrail piyasalara 30 milyar dolar enjekte edecek

İsrail para birimi şekel, Hamas saldırılarının piyasaları sarsması ve güvenli limanlara hücumu tetiklemesinin ardından haftanın ilk işlem gününün Asya seansında sert düştü.

İsrail şekeli dolar karşısında yüzde 1,6'dan fazla değer kaybederek 2016'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Pazartesi sabahı erken Asya seansında şekel işlem hacimleri sınırlı kaldı ve volatilite arttı.

İsrail Merkez Bankası şekeli desteklemek amacıyla 30 milyar dolara kadar döviz satacağını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada hedefin "şekeldeki ve döviz kurundaki oynaklığı hafifletmek, piyasalardaki istikrarın devam etmesi için gerekli likiditeyi sağlamak" olduğunu duyurdu.