İşsizlik verileri faiz indirimini sorgulatmaya devam etti

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı işsizlik rakamları Temmuz-Eylül döneminde yükselirken, ikramiyeler hariç ortalama haftalık kazançlar bir önceki dönemdeki artışa göre yavaşladı.

Sterlin, İngiltere'de işsizlik oranının beklenenden daha fazla arttığını ve ücret artışının tahmin edilenden biraz daha az olsa da yavaşladığını gösteren verilerin ardından düştü.

Bir önceki çeyrekte yüzde 4 olan işsizlik oranı Eylül ayına kadar olan üç aylık dönemde yüzde 4,3'e yükseldi. İkramiyeler hariç ortalama kazançlar yıllık bazda yüzde 4.7'lik beklentiye karşılık yüzde 4.8 arttı.

XTB'den Kathleen Brooks bir notunda, “Daha yüksek işsizlik oranı, piyasanın önümüzdeki ay İngiltere Merkez Bankası'ndan daha yüksek bir faiz indirimi olasılığını fiyatlamaya başladığını görebilir” dedi

“Ücret artışının yavaşlaması BoE'yi faiz indirimi yolunda tutuyor”

Ballinger Group analisti Kyle Chapman, Birleşik Krallık'ta ücret artışının yavaşlamasının İngiltere Merkez Bankası'nı kademeli faiz indirimi yolunda tuttuğunu savundu.

İkramiyeler hariç ücret artışı ağustos ayına kadar olan üç aylık dönemde yüzde 4,9 iken Eylül ayına kadar olan üç aylık dönemde yüzde 4,8'e geriledi.

Chapman'a göre, ücret artışı tarafında konsensüsün beklediği kadar ilerleme olmasa da, rakamlar üç aylık faiz indirimlerinin devamını büyük ölçüde destekliyor.

Gerçekten de işgücü piyasası daha da gevşeyecek gibi görünüyor. Chapman, Ağustos-Ekim dönemine ait son verilerin, açık iş pozisyonlarında düşüş kaydedilen 28. rapor olduğunu da sözlerine ekliyor.

“Ücret verisi BoE'nin faiz kararını değiştirmez”

Investec Economics, bugün açıklanan Birleşik Krallık ücret artışı verilerinin İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranı kararını değiştirmesinin olası olmadığını savundu.

Birleşik Krallık'ta özel sektörde Eylül ayına kadar olan üç aylık dönemde düzenli ücret artışı yüzde 4,8 ile Kasım ayında yapılan BOE tahminlerine paralel gerçekleşti.

Investec, verilerin BOE'nin faiz indirim hızını önemli ölçüde değiştirmesinin muhtemel olmadığını söyledi.

Eylül ayına kadarki üç aylık dönemde ikramiyeler dahil ücret artışı yüzde 4,3 ile analistlerin yüzde 3,9 olan beklentilerinden daha güçlü gerçekleşti.