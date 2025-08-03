İsviçre’den ABD’ye mesaj: Gümrük teklifi gözden geçirilebilir

İsviçre Federal Konseyi Üyesi Guy Parmelin, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı gümrük vergilerine karşılık olarak ABD’ye sunulan teklifin gözden geçirilebileceğini söyledi. Uzmanlarsa, Trump’ın duyurduğu yüzde 39’luk vergilerin İsviçre’de bir resesyona yol açabileceği uyarısında bulundu.

Trump’ın küresel ticaret düzenlemesi kapsamında İsviçre’ye en yüksek vergilerden birini uygulaması, ülkede Cuma günü şok etkisi yarattı. Sanayi birlikleri, on binlerce istihdamın riske girebileceği uyarısında bulundu.

İsviçre kabinesi, bir sonraki adımları görüşmek üzere Pazartesi günü özel bir toplantı yapacak. Parmelin, yaptığı açıklamada, ABD gümrük vergilerini 7 Ağustos’ta yürürlüğe girmesinden önce hükümetin hızlı hareket edeceğini belirtti.

Ne olduğunu ve ABD başkanının bu kararı neden aldığını tam olarak anlamaları gerektiğini söyleyen Parmelin, “bunlar netleştikten sonra nasıl ilerleyeceğimize karar verebiliriz,” dedi. Ayrıca Parmelin şu ifadeleri de kullandı: “Zamanımız dar, 7 Ağustos’a kadar bir sonuç almak zor olabilir ama iyi niyet göstermek ve teklifimizi revize etmek için elimizden geleni yapacağız.”

Parmelin, Trump’ın İsviçre ile olan ticaret açığına odaklandığını belirtti. İsviçre’nin ABD’den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) almasının da değerlendirilen seçenekler arasında olduğunu söyledi.

“Belki daha fazla yatırım”

Bir diğer olasılıksa, İsviçreli şirketlerin ABD’ye daha fazla yatırım yapması. ABD, İsviçre’nin ilaç, saat ve makine ihracatında en büyük pazar konumunda.

Yatırım konusuna da değinen Parmelin, “Avrupa Birliği’ne bakın, LNG alımı sözü verdiler. İsviçre de LNG ithal ediyor, belki bu bir yol olabilir. Belki daha fazla yatırım. Ama ABD'nin ne beklediğini tam olarak anlamadan bunun yeterli bir temel oluşturup oluşturmadığını bilemeyiz” ifadelerini kullandı.

Gümrük vergileri resesyon riskini artırabilir

ETH Zürih Üniversitesi’nden ekonomist Hans Gersbach, tarifelerin ihracata dayalı İsviçre ekonomisi üzerinde büyük etki yaratacağını ve resesyon riskini artıracağını söyledi.

Gersbach şu sözleri de ekledi: “Eğer yüzde 39’luk tarife uygulanırsa, İsviçre’nin ekonomik çıktısı yüzde 0,3 ila yüzde 0,6 arasında düşebilir. Eğer şu anda muaf tutulan ilaç sektörü de tarifelere dahil edilirse bu oran yüzde 0,7’yi geçebilir. Uzun süreli kesintiler İsviçre GSYH’sini yüzde 1’den fazla küçültebilir.”