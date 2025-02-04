İsviçre'nin en büyük bankasının kârı beklentileri aştı

İsviçre'nin en büyük bankası olan UBS Group, 2024 yılının dördüncü çeyreği için 770 milyon dolar net kar açıkladı. Analistler 483 milyon dolar net kar bekliyorlardı.

Sonuçlar, UBS'in 2023'te eski rakibini satın aldıktan sonra Credit Suisse'i entegre etmesiyle art arda dördüncü çeyrek karına işaret ediyor. Toplam gelirler yıllık bazda yüzde 7 artarak 11,6 milyar dolara yükseldi ve şirket tarafından sağlanan 11,5 milyar dolarlık konsensüs tahminini az farkla aştı.

UBS ayrıca bu yıl için Vontobel analistlerinin beklediği 2,2 milyar dolardan daha yüksek olan 3 milyar dolara kadar bir hisse geri alım programı açıkladı.

UBS, 2025'in ilk yarısında 1 milyar dolar, ikinci yarısında ise 2 milyar dolara kadar hisse geri alımı yapmayı planladığını söyledi.

Banka ayrıca hisse geri alım miktarlarının "İsviçre'deki mevcut sermaye rejiminde önemli ve acil değişikliklerin olmamasına" bağlı olduğunu belirtti.