  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. İsviçre'nin en büyük bankasının kârı beklentileri aştı
Takip Et

İsviçre'nin en büyük bankasının kârı beklentileri aştı

İsviçre'nin en büyük bankası olan UBS, 2024 yılının dördüncü çeyreği için 770 milyon dolar net kar açıkladı ve böylelikle bankanın kârı piyasa beklentilerini aştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsviçre'nin en büyük bankasının kârı beklentileri aştı
Takip Et

İsviçre'nin en büyük bankası olan UBS Group, 2024 yılının dördüncü çeyreği için 770 milyon dolar net kar açıkladı. Analistler 483 milyon dolar net kar bekliyorlardı.

Sonuçlar, UBS'in 2023'te eski rakibini satın aldıktan sonra Credit Suisse'i entegre etmesiyle art arda dördüncü çeyrek karına işaret ediyor. Toplam gelirler yıllık bazda yüzde 7 artarak 11,6 milyar dolara yükseldi ve şirket tarafından sağlanan 11,5 milyar dolarlık konsensüs tahminini az farkla aştı.

UBS ayrıca bu yıl için Vontobel analistlerinin beklediği 2,2 milyar dolardan daha yüksek olan 3 milyar dolara kadar bir hisse geri alım programı açıkladı.

UBS, 2025'in ilk yarısında 1 milyar dolar, ikinci yarısında ise 2 milyar dolara kadar hisse geri alımı yapmayı planladığını söyledi.

Banka ayrıca hisse geri alım miktarlarının "İsviçre'deki mevcut sermaye rejiminde önemli ve acil değişikliklerin olmamasına" bağlı olduğunu belirtti.

ABD-Çin ticaret savaşı resmen başladıABD-Çin ticaret savaşı resmen başladıKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
BNP Paribas'ın kârı tahminleri aştı
BNP Paribas'ın kârı tahminleri aştı
Bakır fiyatları gümrük vergilerinde erteleme ile yükselişe geçti
Bakır fiyatları gümrük vergilerinde erteleme ile yükselişe geçti
ABD-Çin ticaret savaşı resmen başladı
ABD-Çin ticaret savaşı resmen başladı
Çin, Google hakkında soruşturma başlattı
Çin, Google hakkında soruşturma başlattı
Fed raporu: ABD'de geçen yılın son çeyreğinde ticari kredilere olan talep attı
Fed raporu: ABD'de geçen yılın son çeyreğinde ticari kredilere olan talep attı
Trump, Türkiye ile yeni bir sayfa açar mı?
Trump, Türkiye ile yeni bir sayfa açar mı?