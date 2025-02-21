Japonya'da enflasyon hızlandı! Faiz artırılacak mı?

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ), mayıs ayında 25 baz puanlık bir faiz artışı yapması bekleniyor. Ancak JPY'deki keskin artış ekonomik görünümü karmaşıklaştırıyor.

ING ekonomistleri yayımladıkları bir notta, Japonya'nın tüketici fiyat enflasyonun ocak ayında piyasa konsensüsüne uygun olarak yıllık bazda yüzde 4'e yükseldiğini, taze gıda hariç çekirdek TÜFE'nin beklenenden daha hızlı yükselerek, yüzde 3,2'ye çıktığını hatırlattı.

Analistler, "BoJ'nin manşet enflasyondan ziyade çekirdek trendlere odaklanmasının muhtemel olduğuna inanıyoruz. BoJ projeksiyonlarıyla uyumlu olsa da, fiyat dinamikleri BoJ'un faiz normalleştirme stratejisini destekliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Japonya'nın 19 Mart'ta bir faiz toplantısı bulunuyor; ancak analistlerin büyük bölümü indirim için 1 Mayıs tarihindeki toplantıyı işaret ediyor.