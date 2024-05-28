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Japonya'nın 10 yıllık tahvil getirisi 12 yılın zirvesinde

Japonya'nın 10 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi, 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Haber Merkezi
Foreks
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Japonya'nın 10 yıllık tahvil getirisi 12 yılın zirvesinde
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10 yıllık JGB getirisi 1,5 baz puan artışla %1,035'e yükselerek Nisan 2012'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

BOJ Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida dün yaptığı açıklamada, Japonya'nın kalıcı deflasyonla mücadelesinin sonunun göründüğünü ve işgücü piyasası koşullarının yapısal ve geri döndürülemez bir şekilde değiştiğini söyledi.

Okasan Securities baş tahvil stratejisti Naoya Hasegawa, "Genel olarak, açıklamaları Japonya'nın enflasyon görünümü hakkında iyimserdi ve bu da BOJ'un politikasının normalleşmesinin yakın olduğunu gösterdi" dedi.

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