  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Kanada beyin çipi denemesi için Elon Musk’ın Neuralink şirketine onay verdi
Takip Et

Kanada beyin çipi denemesi için Elon Musk’ın Neuralink şirketine onay verdi

Elon Musk’un Neuralink şirketi, boynundan aşağısı felçli olan kişilerin düşünceleriyle cihazları kontrol etmelerini sağlayan implantın güvenliğini ve işlevselliğini değerlendirmek klinik testlere başlıyor. Kanada beyin çipi denemesi için Neuralink’e onay verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kanada beyin çipi denemesi için Elon Musk’ın Neuralink şirketine onay verdi
Takip Et

Elon Musk'ın Neuralink şirketi felçli kişilere yalnızca düşünce gücüyle dijital cihazları kullanma kabiliyeti kazandırmak amacıyla tasarlanan cihazının ilk klinik denemesini Kanada'da başlatmak için onay aldı.

Boyundan aşağısı felçli hastalar düşünce ile cihazı kontrol edebilecek

Neuralink, boynundan aşağısı felçli olan kişilerin düşünceleriyle cihazları kontrol etmelerini sağlayan implantın güvenliğini ve işlevselliğini değerlendirmek amacıyla klinik denemenin yapılacağını belirtti.

Kanada onay verdi

Reuters'ın haberine göre, Kanada'daki University Health Network Hastanesi, Toronto'daki tesisin bu karmaşık cerrahi prosedürü gerçekleştirmek üzere seçildiğini açıkladı.

Daha önce iki hastaya takılmıştı

Neuralink cihazı ABD'de ise daha önce iki hastaya takılmıştı. Şirket, cihazın bilgisayar oyunları oynamak ve 3 boyutlu nesneler tasarlamak gibi aktiviteler için kullanan ikinci deneme hastasında iyi çalıştığını duyurdu.

Beyin çipi arayüzü de geliştiriliyor

Musk ve bir mühendis grubunun 2016'da kurduğu Neuralink, kafatasına yerleştirilebilen ve engelli hastaların hareket etmelerini, iletişim kurmalarını ve görme yetilerini geri kazanmalarını sağlamayı hedefleyen bir beyin çipi arayüzü de geliştiriyor.

ABD, GlobalFoundries’e 1,5 milyar dolar çip yatırımı desteğini onayladıABD, GlobalFoundries’e 1,5 milyar dolar çip yatırımı desteğini onayladıDünya
Beyin çipi yerleştirilen kişi düşünce yoluyla satranç oynadıBeyin çipi yerleştirilen kişi düşünce yoluyla satranç oynadıTeknoloji

 

Küresel Ekonomi
Dünya ticareti Trump ile yeniden şekillenecek
Dünya ticareti Trump ile yeniden şekillenecek
ABD'nin ticari ham petrol stoklarında artış
ABD'nin ticari ham petrol stoklarında artış
IMF Başkanı: Yapay zeka, dünya ekonomisini dönüştürebilir
IMF Başkanı: Yapay zeka, dünya ekonomisini dönüştürebilir
Piyasalar yapay zekanın turnusolu Nvidia’ya odaklandı! Rekor beklentisi arttı
Yapay zekanın turnusolu Nvidia odakta! Piyasalarda rekor beklentisi yükseliyor
Trump'ın başkanlığı sonrası Fed'den beklenti değişti mi?
Trump'ın başkanlığı sonrası Fed'den beklenti değişti mi?
Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı
Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı