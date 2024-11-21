Kanada beyin çipi denemesi için Elon Musk’ın Neuralink şirketine onay verdi

Elon Musk'ın Neuralink şirketi felçli kişilere yalnızca düşünce gücüyle dijital cihazları kullanma kabiliyeti kazandırmak amacıyla tasarlanan cihazının ilk klinik denemesini Kanada'da başlatmak için onay aldı.

Boyundan aşağısı felçli hastalar düşünce ile cihazı kontrol edebilecek

Neuralink, boynundan aşağısı felçli olan kişilerin düşünceleriyle cihazları kontrol etmelerini sağlayan implantın güvenliğini ve işlevselliğini değerlendirmek amacıyla klinik denemenin yapılacağını belirtti.

Kanada onay verdi

Reuters'ın haberine göre, Kanada'daki University Health Network Hastanesi, Toronto'daki tesisin bu karmaşık cerrahi prosedürü gerçekleştirmek üzere seçildiğini açıkladı.

Daha önce iki hastaya takılmıştı

Neuralink cihazı ABD'de ise daha önce iki hastaya takılmıştı. Şirket, cihazın bilgisayar oyunları oynamak ve 3 boyutlu nesneler tasarlamak gibi aktiviteler için kullanan ikinci deneme hastasında iyi çalıştığını duyurdu.

Beyin çipi arayüzü de geliştiriliyor

Musk ve bir mühendis grubunun 2016'da kurduğu Neuralink, kafatasına yerleştirilebilen ve engelli hastaların hareket etmelerini, iletişim kurmalarını ve görme yetilerini geri kazanmalarını sağlamayı hedefleyen bir beyin çipi arayüzü de geliştiriyor.