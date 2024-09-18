KKTC'de asgari ücrete yılın 3. zammı

Hüseyin GÖKÇE

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) asgari ücret 35.188 TL'ye yükseldi.

KKTC'de asgari ücrete bu yıl yapılan 3. zam oldu.

KKTC Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, ülkede 1 Eylül'den itibaren asgarî ücretin yaklaşık yüzde 20 artırılarak 35 bin 188 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Yılbaşında 16 bin lira olan asgari ücret, mayıs ayında 29 bin liraya çıkmıştı.

KKTC'de asgari ücret yılda iki kez enflasyon oranında artırılırken, bu yıla özgü olmak üzere 3 kez belirlendi.