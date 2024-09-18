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KKTC'de asgari ücrete yılın 3. zammı

KKTC'de asgari ücret yüzde 20 zamla 35.188 TL'ye yükseldi. Ülkede asgari ücret enflasyon oranında yılda 2 kez artırılırken, yapılan yeni zamla istisnai olarak 3. defa artırılmış oldu.

Haber Merkezi
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KKTC'de asgari ücrete yılın 3. zammı
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Hüseyin GÖKÇE

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTCasgari ücret 35.188 TL'ye yükseldi.

KKTC'de asgari ücrete bu yıl yapılan 3. zam oldu.

KKTC Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, ülkede 1 Eylül'den itibaren asgarî ücretin yaklaşık yüzde 20 artırılarak 35 bin 188 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Yılbaşında 16 bin lira olan asgari ücret, mayıs ayında 29 bin liraya çıkmıştı.

KKTC'de asgari ücret yılda iki kez enflasyon oranında artırılırken, bu yıla özgü olmak üzere 3 kez belirlendi.

 

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